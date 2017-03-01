金正男案被控共謀 女嫌穿防彈衣出庭
毒殺金正男案，落網女嫌越南籍段氏香、印尼籍席蒂艾沙今天在大馬雪邦法庭被控和另外4名在逃嫌疑人共同謀殺，兩人在警方戒護下，穿著防彈衣出庭應訊。
大馬警方今天派出重重警力戒護，確保不會遭到可能的伏擊事件，特別讓這兩名女嫌在押解到法庭途中穿著防彈衣。
大馬媒體「中國報」報導說，約30到40名全副武裝的武吉阿曼打擊有組織罪案特遣隊（STAFOC），分乘6輛警用機車摩、6輛警車和12輛四輪傳動車，分兩批戒航抵達雪邦法庭。
雪邦法庭拉起封鎖線禁區，由聯邦後備隊（FRU）警戒，防範媒體誤闖。法庭樓上有配戴防毒面具、身穿防彈衣的特警全副武裝待命。
報導說，兩名落網女嫌赴雪城法庭前，先被特警押赴第2吉隆坡國際機場，進行第3度的案情重演。
大馬警方偵辦北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭毒殺案，今天將其中兩名落嫌犯越南籍段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）、印尼籍席蒂艾沙（Siti Aisyah，譯音）控上法庭。
這兩名女嫌犯被控和另外4名仍在逃嫌疑人，今年2月13日上午約9時在第2吉隆坡國際機場候機室，共謀殺害金處（護照名字Kim Chol，譯音）。
大批媒體今天上午集聚雪邦法庭，排隊登記進入法庭採訪，但旁聽座位有限，並非所有媒體都能進入採訪，另外，包括越南及印尼駐大馬使館人員也都抵達法庭。席蒂艾沙則有律師團律師魏順成出庭。1060301
(中央社)
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