櫻桃小丸子30週年紀念路跑高雄站 報名網站3月1日正式上線
今夏最令人矚目的櫻桃小丸子30週年路跑6月10日將移師高雄夢時代時代廣場舉辦。去年12月於台北站創下開放報名七天內報名人數破萬，主辦單位更緊急加開兩千個名額的空前盛況！今夏小丸子30週年路跑將至港都舉辦，預計可吸引近萬名喜歡櫻桃小丸子的同好前來共襄盛舉！ 路線全程共5公里。即日起開始報名！本次路跑名額有限，不論是南部的粉絲們或是上次來不及報名的北部粉絲們，別在猶豫，一起與櫻桃小丸子相約夢時代時代廣場。
櫻桃小丸子是許多民眾心中兒時回憶的代名詞，作者櫻桃子老師以自己生活（昭和49年，即1974年）故事、日本靜岡縣清水市作為背景，創造出以櫻桃小丸子為主角的漫畫，故事延伸自小丸子與家人、朋友之間的互動，樸實地刻畫出當年的生活情形，雖然簡單卻真摯動人。
本次路跑主辦單位為了讓民眾更能身歷其境，主辦單位更在主舞台旁設置櫻桃小丸子的卡通場景供民眾拍照。許多卡通中的經典角色也將在會場中與跑者們熱情互動。此外，主辦單位還貼心準備物超所值的專屬贈品，除了造型可愛外，更兼具實用及機能性。完賽後每位跑者都能獲得專屬櫻桃小丸子30週年紀念路跑-高雄站的完賽獎牌與完賽證明。櫻桃小丸子30週年紀念路跑高雄站採網路報名，報名日期3月1日10:00:00起至3月31日23:59:59 (額滿為止)。於伊貝特報名網報名，名額有限。喜愛櫻桃小丸子的粉絲們千萬不要錯過，今夏最受矚目的FUN RUN活動就在高雄夢時代時代廣場等你唷。最新活動消息請於臉書搜尋：「櫻桃小丸子30週年紀念路跑」。
【櫻桃小丸子30週年紀念路跑資訊】
路跑時間：2017年6月10日 星期六
報名期間：3月1日至3月31日
路跑地點： 高雄夢時代 時代廣場
臉書粉絲團：櫻桃小丸子30週年紀念路跑
(中時電子報)
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