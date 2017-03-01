滿載40噸液化石油氣槽車過彎翻覆 警消佈水線防護

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滿載40噸液化石油氣槽車側翻，警消佈水線戒護。（黎薇攝）

一輛滿載40噸液化石油氣槽車，疑因過彎車速過快側翻。（黎薇攝）

一輛滿載液化石油氣槽車，上午9點許行經苗栗縣通霄鎮省道台1線與西濱公路轉彎路口，疑因轉彎時車速過快，失控側翻，撞斷1根台電高壓電桿，所幸孫姓駕駛自行脫困，多處外傷送醫，消防人員持續在現場警戒防護。

警方調查，翻覆槽車隸屬北統煤氣公司，54歲孫姓司機上午駕駛滿載40噸的液化石油氣槽車從台中港出發，在西濱公路通霄匝道口欲左轉台1線時，疑因路況不熟且未減速，槽車重心不穩往右前方側翻。

因車身眾、衝撞力道大，槽車前擋風玻璃破損，槽車先撞斷1根高壓電桿，還壓毀停在民宅前1輛機車，還好沒有往前滑行衝入路旁民宅。

警方對孫男進行酒測無酒駕，因液化石油氣屬易燃氣體，警消擔心爆炸，現場佈水線警戒，並請台電公司斷電，待另一輛車將石油氣抽走，才能將事故車拖離現場。

(中時)