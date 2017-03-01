台日漁業會議登場 漁業署：絕無漁權換核食

台日漁業委員會今起連3天在日本召開會議，外界擔心蔡政府透過進口核災食品交換漁權。對此，漁業署強調，會議是針對台日雙方把過去一年漁業作業過程中遇到的問題提出來討論，彼此交換意見，算是例行性的會議，此回已是第6次，絕無討論核食換漁權的相關議題。

漁業署副署長黃鴻燕表示，海上作業總有一些奇奇怪怪的大小事會發生，例如漁船之間的繩索攪在一起，假如問題是發生在台灣船之間還好處理，若日台日之間的漁船，就很難溝通協調，也曾有一次台灣漁船的漁具斷裂，飄到日方的作業範圍，由於漁具價值至少數十萬，漁民想撈回，不小心壓到邊界，導致日本公務船誤以為我方要越界作業，像這類技術性的作業細節該如何處理，就是會議可能討論到的內容，我方也有漁民代表出席發表意見。

黃鴻燕強調，台日雙方任何漁船作業上的想法都可能提出討論，但不會討論到沖之鳥礁、核食換漁權等問題，不過在八重山群島北面有一處倒三角形的共同水域，日方曾表達希望雙方漁船能日夜輪流到當地作業，避免像現在，同一時間內，台日都有漁船在作業當中，彼此互相影響，這點就看會議中我方漁民的看法如何，要不要同意對方的請求。

(中時)