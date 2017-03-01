警請同事幫代簽退 偽造文書緩起訴

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高市警刑大40歲林姓員警去年6月、7月、9月，3度利用下午出國玩，卻委由不知情的同事幫忙代簽退，製造加班假象，會計人員因此核撥加班費。巿刑大得知後主動移送檢方偵辦，由於林員深表悔意，繳回溢領加班費，高雄地檢署依偽造文書處分緩起訴1年，但需支付國庫10萬元。

(中時)