美國第一千金伊凡卡露肩禮服 慘遭毒舌批評

美國第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）露肩禮服，被網友批評穿著「不得體」。（圖/@Ivanka Trump）

伊凡卡．川普（Ivanka Trump）穿露肩禮服出席她父親的首場國會演說。(美聯社)

人紅是非多，美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）今天穿露肩禮服出席她父親川普總統的首場國會演說，被網友批評穿著「不得體」。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），伊凡卡選擇法國設計師羅蘭穆雷（Roland Mouret）設計的洋紅色禮服，價格約2995美元（新台幣9萬元）。可能受老爸川普喜惡兩派民眾影響，伊凡卡時裝品味雖有人稱讚，但毒舌者不少。有網友認為在總統國會演說穿這件禮服「很不得體」、「不適宜」，比較適合喝雞尾酒的場合。也有人批評她為何沒美國設計師的作品；另有直批「穿得有點太露了。」

不過，伊凡卡把1張與丈夫庫許納（Jared Kushner）合照的照片上傳到推特，並寫道：「準備好跟@RealDonaldTrump（總統川普的推特帳號）前往白宮，他即將在國會發表演說。」獲得超過14萬個網友按讚，留言「美極了」、「美麗登對」、「愛你」等等，與毒舌批評大不同。

(中時電子報)