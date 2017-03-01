德大提琴家金澤來台客座 奏出巴伐利亞禮讚

我要評比

前方大提琴手是德國慕尼黑音樂院教授雷納•金澤，後方鋼琴家是黎國媛。（周麗蘭攝）

嘉義愛樂管弦樂團去年6月於雲林演出俄羅斯風情，獲熱烈迴響，3月9日將在雲林縣政府文化處表演廳舉辦大提琴家Reiner Ginzel（雷納•金澤）慈善公益巡迴音樂會，金澤目前是德國慕尼黑音樂院教授。

金澤曾擔任德勒斯登愛樂管絃樂團的大提琴首席，目前任職於德國慕尼黑音樂院，最近來台為期兩週擔任南華大學客座教授。

他教書之餘，更活躍於廣播電視節目中，灌錄多張唱片，以「敏銳的音色」與「深刻的音樂表達」、「造詣深厚音樂表現」為演奏特點。

他深信「音樂的藝術」是超越完美演奏技巧的，作曲、演奏、指揮，當然還包括教學，都是音樂一體多面的展現。

3月9日金澤將與鋼琴家黎國媛教授共同演出「來自巴伐利亞的禮讚」，曲目有貝多芬的G小調第二號大提琴奏鳴曲、布拉姆斯的E小調第一號大提琴奏鳴曲等經典樂章。

黎國媛目前為國立臺北藝術大學音樂系專任副教授，13歲時曾獲得教育部舉辦之音樂資賦優異兒童甄試優勝，赴奧地利國立維也納音樂與藝術大學深造。

黎國媛1981年旅居加拿大，並任教於金斯頓皇家大學，曾與魁北克文化局合作『世界和平文化展』、為加拿大總理魯道夫舉辦「貝多芬鋼琴奏鳴曲之夜」，並獲加拿大國家電影局之邀，赴俄國莫斯科拍攝音樂紀錄片。

黎國媛近年創作舞台劇，與香港當代舞團及雲門舞集合作「春之祭」，也協助知名導演侯孝賢「最好的時光」與「紅氣球」的音樂配樂。

(中時)