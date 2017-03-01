國一甲興建計畫 環保署將再開2次說明會
環保署今天舉行國一甲興建計畫範疇界定會議，但因民眾不滿5場會前說明會簽到人數過少，代表性不足，環保署副署長詹順貴裁示，開發單位應再開2場說明會，並雙掛號通知地主。
國道一號甲線是桃園航空城中聯外的重要高速公路建設，去年6月經環評大會決議直接進二階環評。環保署今天舉行「國道一號甲線計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議，討論二階環評討論內容。
環團今天上午先在環保署抗議，要求廢止國一甲興建計畫。環團指出，國一甲環評書內容提到受影響的土地共有1144筆，但開發單位國工局卻都沒公布土地地號、也未通知最直接的利害相關人，加上舉辦的5場說明會簽到人數不到百位，環團認為應公布地號並且書面通知地主、重開說明會。
隨後在範疇界定會議上，環團也不斷強調土地地號未公開、說明會簽到人數過少應重開說明會。
國民黨立委陳學聖也表示，既然公部門可以知道，那為什麼會被影響到的、最直接衝擊的居民卻不知道，「民眾要求的是資訊公開」。
國工局表示，當時已通知里長到場，也有里長簽名佐證，有些說明會其實也有很多民眾前往抗議，但因為民眾認為簽名就是背書所以拒絕簽名，不知到底該通知居民到何種程度。
最後，在詹順貴裁示要求下，要再加辦兩場說明會，一場在假日，一場在非假日，並用雙掛號通知可能受影響的1144筆土地地主。1060301
(中央社)
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