陸失業率低於目標 官方否認數據失真

中國大陸官方表示，2016年大陸城鎮登記失業率為4.02%，低於4.5%的目標。有經濟學者稱失業數據失真，大陸人社部長尹蔚民提出反駁。

中新網報導，中國人力資源和社會保障部長尹蔚民今天在新聞發布會上表示，去年城鎮新增就業1314萬人，超額完成了1000萬人的目標任務。去年底的城鎮登記失業率為4.02%，低於4.5%的年度控制目標。

大陸失業率的計算，只算城鎮裡有登記失業的人數占城鎮從業人數的比重，未登記者就沒被計算到。

外界也質疑，大陸30年來經濟成長率（GDP年增率）在20%到6.7%之間，但登記失業率卻一直在4%左右，並不合理。

尹蔚民今天說，經濟成長雖然在下降，但城鎮勞動力總量一直在做大，所以，失業率上反映的變化就非常小。他也表示，大陸國家統計局已經展開勞動力的抽樣調查，無論是城鎮登記失業率，還是城鎮調查失業率，都是在比較低的水準。

尹蔚民也強調，今年的就業形勢仍然複雜，就業任務仍然繁重。今年大學畢業生的人數達到了795萬，比去年增加了30萬人，大學畢業生的就業問題更艱巨。

今天的記者會上，尹蔚民還表示，外界關注的延遲退休方案仍在研究當中，會適時推出。

此外，今年大陸化解過剩產能大約需要安置職工50萬人。去年人社部公布的安置人數是180萬人。1060301

(中央社)