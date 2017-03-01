南韓可有可無！陸官媒酸：不妨忘了它的存在
由於南韓國防部已和該國樂天集團簽署部署薩德的換地協議，各界普遍認為，中韓已處於「準斷交」狀態，大陸官方媒體就透過社評酸味十足地指出，南韓是可有可無的國家，不妨忘了它的存在。
「中國制裁南韓已勢在必行！」《環球時報》（下簡稱環時）在社評一開頭就開宗明義地做出這番宣示，但也提到，不用認為絕對要做到哪種地步才善罷甘休，「讓我們的制裁行動既平靜，又嚴厲，不一定要把韓國打得『頭破血流』，而最好給它製造『內傷』，讓它真痛。」
再來，《環時》認為制裁一事，政府僅須做到減少官方、半官方交流，其他部分，就由中國消費者透過市場機制，在旅遊、文化、電子產品、汽車等產業方面對付南韓，樂天集團更是直接被點名的制裁對象；另外，文中還提醒，要以避免影響中國經濟為原則，不能發生殺敵一千自損八百的的情形。
最後，這篇社評提到，雖然前幾年中韓友好，但既然韓方態度已變，就該重新認識對方；況且，南韓對中國來說，根本是可有可無的國家，因為雙方在陸地沒有邊界、南韓也沒什麼對中國來說很重要的資源，所以，隨著韓國元素逐漸淡出日常生活，「我們不妨把那個國家的存在給『忘了』。」
(中時電子報)
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