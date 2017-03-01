爆婚事卡關 林志玲微博曬照甜喊他「親愛的」

林志玲感情狀態備受矚目。（圖／本報系資料照片）

第一名模林志玲小姑獨處多年，感情狀態備受矚目，不過今（1日）卻爆出原定6月要步入禮堂，因媽媽吳慈美健康狀況，最後讓她決定把婚事暫緩，外傳吳慈美罹患阿茲海默症，林家人則出面否認，表示是感冒氣喘引起心肌炎。

林志玲的終生大事始終是外界焦點，今還被爆婚事卡關，不過林志玲沒忘記今天是好友蔡康永生日，稍早在微博曬出與兩人合照，並獻上祝福「親愛的生日快樂！」

(中時電子報)