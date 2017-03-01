MLB》健康再出發 陳偉殷滿意速球狀況
上季投出旅美最差成績，陳偉殷今年健康再出發，期望能有觸底反彈的演出，他在1日先發面對大都會，僅投1局小試身手，沒有失分還飆出1K，彷彿已經甩開傷痛陰霾，逐漸找回過往在金鶯時期的壓制力。
去年陳偉殷表現不佳，其中一個原因就是速球威力下滑；此役他有意測試速球感覺，投9球中僅2球變化球，結果只被打1支安打沒有失分，還飆出1次三振，「我試著找回速球的控球，這場比賽的感覺不錯。」大聯盟記者弗里沙洛(Joe Frisaro)也讚許他的表現，認為他能回復健康跟身手，是相當令人振奮的消息。
「去年第一場比賽我就被強襲球打到左手，」談到上賽季的失落，陳偉殷坦言開季那關鍵的一球，是導致他表現不佳的其中一個因素，「有些狀況開始出現，我感覺手臂、手指的力量都變弱了，這可能是為什麼我容易1局爆的原因之一。不過今年，我沒有感覺有任何不適。」
雖然去年成績不理想，不過麥汀利對陳偉殷讚譽有佳，認為他剛轉隊就能有如此表現，值得做為楷模，「他去年真的投得很棒，這是我們得跟他學習的。我想他在新球隊、新聯盟，會越來越適應。」
(中時電子報)
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