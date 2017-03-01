太平警分局巡佐服務32年榮退 單位頒獎感謝

太平警分局巡佐廖宗能申請退休，同仁感到依依不捨，給予肯定及祝福。（張妍溱翻攝）

太平警分局今天上午歡送巡佐廖宗能榮退，廖宗能32年警職生涯，27年時間皆在太平屯區內服務，因承辦業務細心且對於轄區狀況熟稔，10年來擔任7任分局長秘書工作，上個月因個人生涯規劃申請退休，分局長陳仕諺特別公開場合感謝他在警界30多年來的服務，頒贈紀念獎牌、獎品並與合影留念。

廖宗能警員班108期，74年擔任警職，迄今服務滿32年，民國74年至79年在保二總隊服務外，餘27年均在太平地區服務，從基層管區員警到升任巡佐，幾乎成為分局活字典，各項業務、分局動態及演進都如數家珍，如今申請退休，讓同仁感到依依不捨，紛紛給予肯定及祝福。

太平警分局長陳仕諺感謝廖宗能把人生中大半公職時間奉獻給太平分局，為警政工作奉獻己力。期勉退休後做好生涯規劃，給予最誠摯的敬意與祝福，並歡迎他有空常回來分局走走。

(中時)