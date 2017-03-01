WBC》A組預賽開幕戰 馬奎斯對上張元準
6日即將開打的2017經典賽A組預賽開幕戰，將由以色列對上韓國，韓國日前就宣布，預計派出左投張元準迎戰，今賽前記者會上，以色列總教練溫斯坦(Jerry Weinstein)也透露，將派出陣中最強投手馬奎斯(Jason Marquis)盼能力拚勝利。
馬奎斯在大聯盟效力15個球季，共拿下124勝118負，自責分率4.61，雖然馬奎斯年近40歲，但被視為這次以色列的主戰投手，所以首戰總教練就決定派他上場，力拚首戰勝利。
至於是否在意比賽場地在巨蛋球場又是人工草皮，會不會有適應問題，溫斯坦指出，就是在棒球場比賽，沒有什麼要特別適應，相信不是很大的問題，加上投手都有很好的經驗，一定可以適應比賽場地。
身為地主韓國隊，讓韓國總教練金寅植備感壓力，金寅植說，能夠在韓國首次舉辦經典賽，又在三月這麼好的季節，感到相當喜悅，尤其是韓國球迷非常期待經典賽的來臨，在韓國舉辦有點高興但也有很大的壓力，畢竟荷蘭、以色列、中華隊都是強勁的對手，會盡所能拿下好成績。
(中時電子報)
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