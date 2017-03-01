追星族不必固守機場 新北發展影視城
新北市發展「林口影視城」並招商，希望透過機場捷運的便利交通，串連新莊副都心的台灣電影文化園區，及龐大消費人口、追星族，兼顧產業與消費功能。
新北市政府今天舉辦「新北影視廊帶發展論壇」，邀日、韓及國內專家學者交流。市府經濟發展局表示，企圖建立開發、製作、發行、播送平台的完整影音媒體產業聚落。
經濟發展局表示，從發展趨勢而言，林口影視城包括培育技術人才，也是新媒體實驗的平台；還希望藉由機場捷運兩端的桃園機場、台北車站，串連引進兩地的消費人口、追星族。
「林口影視城」位於林口區，周邊有三井暢貨中心，今年10月將招商，希望將大台北地區消費娛樂人口，引進新北影視廊帶，民眾可在此購買到熱門電影、電視劇周邊產品，深度互動，創造更高產值。
經發局招商科科長柯天祥表示，「林口影視城，並非只是拍片的地方，相望創造更高的商業價值。」也讓影視產業與民眾有更多互動。
市長朱立倫出席表示，新北市除自然環境非常適合電影及拍攝影視，也擁有許多優秀人才，在地理、人才與政府配合下，很有機會發展影視廊帶，希望透過論壇交流，可以讓新北影視廊帶更具有國際競爭力。
朱立倫說，包括近期上映的電影「沉默」，導演馬丁‧史柯西斯（Martin Scorsese）特別選在新北市取景，讓新北市有機會被世界看到，新北市自然環境、人文條件，可協助影視業者拍片。1060301
(中央社)
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