液化石油氣槽車翻覆 差1公尺衝進民宅
1輛從台中港出發的大型槽車滿載液化石油氣丁烷，今天行經台1線通霄路段，疑過彎失控翻覆，只差約1公尺就撞進民宅，所幸氣體未外洩，駕駛也只遭受皮外傷。
警方指出，54歲孫姓男子上午駕駛大型槽車，從台中港出發沿台61線往北行駛，行經通霄匝道準備左轉台1線道路，疑似車速過快，加上路況不熟，導致槽車失去重心，翻覆在外側路面。
由於衝撞力道過大，路旁的水泥電線桿遭攔腰撞斷，1輛機車也被壓毀，只差大約1公尺，車輛就衝進民宅，消防隊員趕到事故現場，看到槽車外標示著「液化石油氣」以及「易燃」等字樣，不敢掉以輕心，立刻拉出水線警戒。
所幸最後確定槽車載送約40噸的丁烷都沒有外洩，才讓大家鬆一口氣，孫姓駕駛則自行逃出車外，遭受輕微皮外傷，經送醫急救已無大礙。
不過為了避免意外持續擴大，警方先請台電公司斷電，再聯絡業者派車將丁烷抽取完畢後，暫時封閉台1線北向車道，至下午才順利排除事故現場，結束一場虛驚。1060301
(中央社)
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