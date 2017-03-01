勞動部科長涉詐公款 檢廉約談9人

勞動部職業安全衛生署北部職安中心曾姓科長，涉嫌於去年6至8月間，以不實發票核銷餐費、交通費、餐旅費，藉此詐領公款近4萬元。台北地檢署今日指揮廉政署，搜索曾姓科長辦公室，約談曾與證人共9人到案，全案依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌偵辦。

(中時)