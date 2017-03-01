宜中綠帶廊道 散步兼欣賞HBL球員練球
宜蘭市公所透過縣府向中央爭取2千多萬經費，將宜蘭高中周邊人行道從過去路樹生長雜亂、鋪面年久失修的陰暗空間，改造成廊道公園，校方也配合拆掉圍牆，除了讓校園與社區互動更加緊密，散步民眾經過體育館時，也可欣賞HBL球員練球身影，為球員加油。
宜蘭市長江聰淵表示，宜中周邊人行道過去因為路樹生長情況太好，枝葉雜亂，根系也造成鋪面隆起、阻礙側溝排水，人行道反而讓行人望之卻步，因此透過縣府向內政部營建署爭取到2332萬元經費進行「宜蘭高中周邊生活區人本環境改善計畫」，將總長約1公里的人行道進行改善，去年2月開工，去年底完工。
由於工程內容除了改善路樹雜枝、栽種新路樹外，無法種植其他景觀植物，市公所編預算添購桂花、七里香、杜鵑等灌木植物約1100株，宜中校方除了施工過程配合拆圍牆，事後也向林務局申請了1800株苗木，今(1日)與公所一起增植到人行道綠帶。
宜中校長王垠認為，圍牆拆掉後，校園與社區的互動更加緊密，上課時間之外，校園都是社區居民休閒運動的空間。至於校園安全部分，校方也調整教官、校安人員值勤動線，確保學生上課安全。
王垠提到，宜中籃球隊在HBL賽事相當活躍，過去常有居民散步行經體育館，聽到運球聲響就駐足在圍牆外，透過柵欄縫隙欣賞球員練球，如今配合人本環境改善，拆掉圍牆柵欄，僅以網子防止籃球滾出校園，少了冷硬柵欄阻隔，居民可近距離觀看宜蘭學子練球身影。
(中時)
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