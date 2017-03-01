認識埔里好方法　山城派對馬拉松即將起跑

埔里山城派對馬拉松即將起跑，地方社團動起來，要讓跑者感受埔里的特色。（廖肇祥攝）

埔里山城派對馬拉松即將起跑，地方社團合作，要讓跑者感受埔里的特色。（廖肇祥攝）

埔里山城派對馬拉松即將起跑，主辦的十八度Ｃ文化基金會董事長茆晉詳表示，山城馬拉松在國內路跑活動中評價很高。（廖肇祥攝）

2017山城派對馬拉松第二屆埔里跑(PULI POWER)，將於12日於埔里地母廟起跑，5700位跑者，跨開健康的步伐，飽覽埔里鎮的景色，並在沿途補給站品嚐埔里美食。

第二屆山城派對馬拉松分為健康組10公里、半馬組22公里跟42公里全馬組，以黃、藍、白運動服區分選手，為打造友善跑友的環境，此屆還特別增設了身心障礙組，還增設了最佳造型等獎項，主辦單位納入埔里鎮景致最優美的風景區，包括了鯉魚潭、地理中心碑飛行傘、中台禪寺、花卉栽種區等地。

主辦活動的18度C文化基金會董事長茆晉詳表示，埔里鎮被全國跑者票選為南投縣最想參加路跑鄉鎮第一名，去年辦出了好口碑，今年更是不能懈怠，沿途設置19個各具地方美食特色的補給站，選手跑到哪吃到哪，還會有公所員工、熱情居民拿著鍋碗瓢盆幫選手加油，贈品選用埔里在地特有的手工紙製作的客製化筆記本，地方一起努力把這party辦好，以熱誠來迎接來自世界各地的選手。

埔里愛跑俱樂部是山城派對馬拉松志工主力，他們先行勘查路線，測距標記，並將總動員，維護選手安全，團員們今日還在記者會現場彈跳、做伏地挺身，用健康活力姿態為活動祈福。

埔里鎮公所指出，這是埔里年度最大型的運動賽事，鎮上的每個旅遊業者、鄰里、產業通通動起來，要來呈現埔里美好一面，希望鎮民扮演親善大使，在路線旁伸出友誼雙手，讓選手感受到埔里人的熱情。

(中時)