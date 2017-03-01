MLB》春訓初登板小試1局 陳偉殷：感覺還不錯

陳偉殷春訓熱身賽初登板。（陳偉殷經紀團隊提供）

效力於邁阿密馬林魚的旅美左投陳偉殷，今天(1日)進行今年首場實戰登板，在春訓熱身賽先發出戰紐約大都會，投了1局，被敲1支安打，用9顆球解決3名打者，沒有失分，他提到：「只投1局來說，感覺都還不錯。」

這是陳偉殷今年在春訓熱身賽首場先發，被首名打者敲出安打，之後製造雙殺，再三振康佛托（Michael Conforto），結束此戰投球任務，他提到：「只投1局，還有很多地方沒辦法正確做到，但感覺還不錯，大部分是以直球為主。」

不同於過去在春訓熱身賽首戰都從2局開始，今年僅投1局，陳偉殷表示：「教練跟我講說，今年因為WBC（經典賽）的關係，大家比賽都往前提1周，所以如果一開始就丟2局，怕局數會太多。」但今年季前有了充足休息，並搭配治療，陳偉殷說：「現在感覺都滿好的。」

(中時電子報)