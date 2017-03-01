司改第一組會議 非法律人優先發言

總統府司法改革國是會議第一組首次會議今早舉行；該組召集人羅秉成說，本組的會議文化是以非法律人、社會代表優先發言；法律人要負起對話跟說明的責任。

司改國是會議第一組今天早上9時30分，在司法院會議室舉行，主題是「保護被害人與弱勢者的司法」；該組召集人為財團法人法律扶助基金會董事長羅秉成；「小燈泡」母親王婉諭、中華民國聽障人協會顧問李振輝為籌備委員。

羅秉成與司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正，會後一同舉行記者會，說明今天會議進行情況。

羅秉成表示，會議中就5大議題及15個子題的討論優先順序做出結論，下次開會（3月14日）會討論「司法科學、鑑定機制與專家證人」議題，子題也依分數高低分出討論順序，有7個子題被列為最優先的、6個是次優先等。

羅秉成也提到今天委員座位安排的「特殊性」，例如冤案平反者陳龍綺與司法院副院長蔡(火冏)燉僅隔一個位子；「小燈泡」母親王婉諭則和同案被告辯護人黃致豪坐在斜對角。

羅秉成指出，今天的會議也在討論如何讓非法律人（社會）代表與法律人對話，因此，第一組發展出自己的會議文化，就是發言以非法律人、社會代表優先，法律人的共同責任，是要負起對話跟說明的責任，黃致豪會把相關議題做適度處理，再放到Youtube和大家解釋。

此外，羅秉成也要委員們寫下獻給司改的一句話，例如陳龍綺希望這次會議是讓人民有感的司法改革，王婉諭則寫下「尊重與同理」。1060301

(中央社)