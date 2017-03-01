中國信託ANA聯名卡 邀台灣媳婦福原愛代言
全日本空輸（ANA）攜手中國信託商業銀行共同宣布發行「中國信託ANA極緻卡」，今（1）日下午的上市記者會，特別邀請ANA所屬選手，新婚的台灣媳婦福原愛來台，分享中國信託ANA極緻卡的產品特色。
一張聯名卡在手，日常生活消費就能更輕鬆賺取哩程兌換下一趟旅程的免費機票。上午首年海外消費10元，國內消費20元就可累積一哩程，即日起至6月30日止申辦，首刷新台幣1萬元，即可獲贈6,000哩哩程，只要1.7萬哩即可獲贈台北-東京來回機票，約值1.2萬元，回饋率最高7％。
下午2時於台北東方文華酒店B2大宴會廳舉辦的中國信託ANA極緻卡上市記者會，剛成為台灣媳婦，新婚的日本知名桌球選手福原愛介紹ANA餐食特別美味，空姐也美麗，經常回日本時一上飛機空姐就會說歡迎回家，好感動，機上電影都是放映最新影片，航程舒適放鬆。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。