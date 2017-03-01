中國信託ANA聯名卡 邀台灣媳婦福原愛代言

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全日本空輸（ANA）攜手中國信託商業銀行共同宣布發行「中國信託ANA極緻卡」，今（1）日下午的上市記者會，特別邀請ANA所屬選手，新婚的台灣媳婦福原愛來台，分享中國信託ANA極緻卡的產品特色。

一張聯名卡在手，日常生活消費就能更輕鬆賺取哩程兌換下一趟旅程的免費機票。上午首年海外消費10元，國內消費20元就可累積一哩程，即日起至6月30日止申辦，首刷新台幣1萬元，即可獲贈6,000哩哩程，只要1.7萬哩即可獲贈台北-東京來回機票，約值1.2萬元，回饋率最高7％。

下午2時於台北東方文華酒店B2大宴會廳舉辦的中國信託ANA極緻卡上市記者會，剛成為台灣媳婦，新婚的日本知名桌球選手福原愛介紹ANA餐食特別美味，空姐也美麗，經常回日本時一上飛機空姐就會說歡迎回家，好感動，機上電影都是放映最新影片，航程舒適放鬆。

(工商)