洪秀柱：民進黨把蔣釘上歷史十字架 為台獨作準備

國民黨主席洪秀柱1日在中常會上表示，民進黨執政下炒作228，並透過「去蔣」來「去中華民國」，更是「去中國化」工作的核心部分。民進黨要塑造中華民國是「外來政權」、迫害屠殺台灣人民，為「台獨」的純化工作做好所有的政治鋪墊。

她認為，執政黨對二二八的各種作為，主要是在為政府推出「促進轉型正義」的法案進行暖身，現在的焦點是「去蔣」，用把蔣中正總統醜化為納粹希特勒的方式，將他釘上歷史的十字架，並以之作為標竿，在轉型正義之名下，徹底清除所有李登輝執政之前，中華民國在台灣的所有符號。

洪秀柱表示，國民黨執政時，本著台灣不能再分裂，族群不該再對抗的宗旨，為二二八的和解做各種努力；「我也相信，惟有瞭解歷史真相，記取教訓，忘懷仇恨，才能讓社會更和諧。」

她表示，二二八的陰影盤據台灣70年，再次當家、完全執政的民進黨，卻不思如何弭平傷痕，卻只繼續將二二八當成政治提款機，重點卻從「追求真相，社會和解」為名，卻以選舉利益為實的炒作，轉向為以「轉型正義」為名，行政治整肅為實的政治追殺。

她指出，民進黨的「去蔣」實際上就是「去中華民國」，更進一步是「去中國化」工作的核心部分。民進黨政府要藉助這一過程，塑造中華民國這是一個「外來政權」，迫害屠殺台灣人民的證據，從而為「台獨」的純化工作，做好所有的政治鋪墊。

洪秀柱認為，台灣社會不應落入仇恨與冤冤相報的循環，也指出這是民進黨推動「台獨」的更進一步作為，但台獨必將為台灣帶來災難性的後果，「我們要再次鄭重呼籲政府懸崖勒馬，停止這種台灣社會集體自殘的行為。」

洪秀柱表示，要沉痛呼籲民進黨、蔡英文總統，莫再執迷不悟，無視經濟民生，將「去蔣化」或消滅國民黨的種種作為擺在第一優先，否則只是證明了這一切的作為，真的只是為了掩飾施政無能而利用意識型態來維持政權，會徹底讓人民失望。

(旺報)