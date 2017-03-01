百果樹紅磚屋 黃大魚文化藝術基金會接手
百果樹紅磚屋臉書專頁於昨晚(28日)突公告，黃大魚兒童劇團經營最後一天，幸好文中也提到，由黃大魚文化藝術基金會接手，這才消除「紅磚屋又熄燈？」疑慮。宜蘭縣文化局今(1日)表示，紅磚屋經營模式不變，黃春明老師仍會前來說故事。
昨晚間10時許，百果樹紅磚屋臉書粉絲專頁一篇貼文「【百果樹紅磚屋/公告】珍重再見，有閒還是要來坐。又要說再見了，但請不要驚慌，也不要急著說可惜。今天…2017的228是黃大魚兒童劇團經營百果樹紅磚屋的最後一天。」此文立即引發議論「難道紅磚屋又要熄燈了？」
幸好，文章又提到「感謝總是相挺的黃大魚文化藝術基金會的伙伴接續承擔，協力黃春明老師在宜蘭的重要志業，百果樹紅磚屋一如過往，依然在宜蘭火車站前傳遞藝文的感動。依然歡迎，有閒，來坐。」表明紅磚屋改由黃大魚文化藝術基金會接手經營，這才讓大家鬆一口氣。
宜蘭縣文化局長李志勇表示，宜蘭火車站前的紅磚屋，合作對象從黃大魚兒童劇團改為黃大魚文化藝術基金會。另方面，為了符合相關採購程序，合約也從3年一簽改為1年一簽。面對外界疑慮百果樹是否消失？他承諾「藝文活動會延續，黃春明老師也會一直在。」
由於紅磚屋活化計畫去年曾被審計部宜蘭縣審計室糾正，指出黃大魚劇團於紅磚屋內提供餐飲服務開立的收據為「百果樹紅磚屋」，屬於分包行為，劇團未向縣府報備，也未辦理設立登記。縣府被糾正後，立即對行政作業督導不周的相關人員進行懲戒處分。
李志勇說，過去紅磚屋經營權由劇團簽約，餐飲部分再由劇團委託給基金會，開具的發票載名基金會，造成一些不便，如今簽約主體有所調整，更符合採購程序、未來的合作也會更順利，請關心紅磚屋的民眾別擔心「還是黃春明喔！」。
(中時)
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