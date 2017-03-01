百果樹紅磚屋 黃大魚文化藝術基金會接手

宜蘭百果樹紅磚屋今起改由黃大魚文化藝術基金會經營，文化局強調，黃春明老師仍會前來說故事。（本報資料照片）

宜蘭縣百果樹紅磚屋今起由黃大魚兒童劇團改為黃大魚文化藝術基金會經營。圖為黃春明與黃大魚兒童戲劇團成員互動模樣（本報資料照片）

宜蘭縣文化局長李志勇表示，百果樹紅磚屋只是從黃大魚兒童劇團改由黃大魚文化藝術基金會經營，黃春明老師還在。（簡榮輝攝）

百果樹紅磚屋臉書專頁於昨晚(28日)突公告，黃大魚兒童劇團經營最後一天，幸好文中也提到，由黃大魚文化藝術基金會接手，這才消除「紅磚屋又熄燈？」疑慮。宜蘭縣文化局今(1日)表示，紅磚屋經營模式不變，黃春明老師仍會前來說故事。

昨晚間10時許，百果樹紅磚屋臉書粉絲專頁一篇貼文「【百果樹紅磚屋/公告】珍重再見，有閒還是要來坐。又要說再見了，但請不要驚慌，也不要急著說可惜。今天…2017的228是黃大魚兒童劇團經營百果樹紅磚屋的最後一天。」此文立即引發議論「難道紅磚屋又要熄燈了？」

幸好，文章又提到「感謝總是相挺的黃大魚文化藝術基金會的伙伴接續承擔，協力黃春明老師在宜蘭的重要志業，百果樹紅磚屋一如過往，依然在宜蘭火車站前傳遞藝文的感動。依然歡迎，有閒，來坐。」表明紅磚屋改由黃大魚文化藝術基金會接手經營，這才讓大家鬆一口氣。

宜蘭縣文化局長李志勇表示，宜蘭火車站前的紅磚屋，合作對象從黃大魚兒童劇團改為黃大魚文化藝術基金會。另方面，為了符合相關採購程序，合約也從3年一簽改為1年一簽。面對外界疑慮百果樹是否消失？他承諾「藝文活動會延續，黃春明老師也會一直在。」

由於紅磚屋活化計畫去年曾被審計部宜蘭縣審計室糾正，指出黃大魚劇團於紅磚屋內提供餐飲服務開立的收據為「百果樹紅磚屋」，屬於分包行為，劇團未向縣府報備，也未辦理設立登記。縣府被糾正後，立即對行政作業督導不周的相關人員進行懲戒處分。

李志勇說，過去紅磚屋經營權由劇團簽約，餐飲部分再由劇團委託給基金會，開具的發票載名基金會，造成一些不便，如今簽約主體有所調整，更符合採購程序、未來的合作也會更順利，請關心紅磚屋的民眾別擔心「還是黃春明喔！」。

(中時)