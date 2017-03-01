WBC》總教練先禮後兵 都認為A組勝負難以預測

經典賽A組總教練齊聚一堂，(左起)以色列總教練溫斯坦、荷蘭總教練穆藍斯、中華隊總教練郭泰源與韓國隊總教練金寅植。(林勝發攝)

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2017世界棒球經典賽即將開打，６日率先由Ａ組預賽拉開序幕，今韓國、以色列、荷蘭與中華隊總教練齊聚一堂，共同進行賽前記者會，四位教練都認為本組成績難以預測，需拚盡全力打好每一場賽事。

今經典賽A組預賽賽前記者會，4位總教練被問到認為4隊誰會以分組第一出線，以色列總教練溫斯坦說，如果知道自己就不會在這裡，這很難預測這是棒球比賽，每一隊都是最優秀的九名選手，４個隊都有機率獲勝。

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地主韓國總教練金寅植評析，四隊能力差不多棒球隊員，屬於大聯盟球員稍微強一點可以這樣評估，短期比賽所以每一場都要拼命努力，如果發生小小的錯誤，就有可能使比賽有了不同的結果，所以避免錯誤是最重要。

荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）則回應，如果能預測到再好不過，但就是很難預測，他也評析，短時間的比賽，投手非常重要，防守、打擊都要發揮出色。

中華隊總教練郭泰源幽默做出回應，短期的比賽很難預測，棒球本來就有輸贏，過幾天應該就會知道結果了。

(中時電子報)