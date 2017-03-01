WBC》總教練先禮後兵 都認為A組勝負難以預測
2017世界棒球經典賽即將開打，６日率先由Ａ組預賽拉開序幕，今韓國、以色列、荷蘭與中華隊總教練齊聚一堂，共同進行賽前記者會，四位教練都認為本組成績難以預測，需拚盡全力打好每一場賽事。
今經典賽A組預賽賽前記者會，4位總教練被問到認為4隊誰會以分組第一出線，以色列總教練溫斯坦說，如果知道自己就不會在這裡，這很難預測這是棒球比賽，每一隊都是最優秀的九名選手，４個隊都有機率獲勝。
地主韓國總教練金寅植評析，四隊能力差不多棒球隊員，屬於大聯盟球員稍微強一點可以這樣評估，短期比賽所以每一場都要拼命努力，如果發生小小的錯誤，就有可能使比賽有了不同的結果，所以避免錯誤是最重要。
荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）則回應，如果能預測到再好不過，但就是很難預測，他也評析，短時間的比賽，投手非常重要，防守、打擊都要發揮出色。
中華隊總教練郭泰源幽默做出回應，短期的比賽很難預測，棒球本來就有輸贏，過幾天應該就會知道結果了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。