台中仿科舉 獨創「性平大會考」獲創新首獎

台中市府將舉行性平大會考，首度仿科舉三段考制，大會考活動5日在台中孔廟登場。（盧金足攝）

台中市副市長林依瑩表示，性平是社會成長進步的重要象徵。（盧金足攝）

台中市社會局長呂建德說，市府推動托育一條龍、托老一條龍，增加女性勞動參與率，好政策不怕其他縣市來學。（盧金足攝）

台中市打造性平之都，舉辦性平大會考，首度仿科舉三段考制，5日在孔廟登場。市府社會局長呂建德今天（1日）也宣布台中市獲得「性別平等創新獎第一名」，因為推動托育一條龍、托老一條龍，讓婦女能出去工作，實質增加婦女勞動參與率，好政策不怕其他縣市來學。

台中市府副市長林依瑩則舉她的阿嬤為童養媳為例，正因阿嬤自己的遭遇，從小更重視男女平等，男女平等觀念深深影響她。

台中市政府獨創千人「性平大會考」獲肯定，榮獲105年行政院辦理直轄市與縣（市）政府推動性別平等業務輔導獎勵計畫「性別平等創新獎」第一名，今年更穿越時空變身「性平科舉」，」首度仿古代科舉三段考制，5日將在台中市孔廟舉辦，一起推動台中成為性平友善城市。

社會局今天在台灣大道市政大樓舉辦記者會，由川劇變臉、《梁祝》穿越劇中熱鬧展開，林依瑩、呂建德穿上紅色狀元袍，頭戴狀元帽，與幼兒園的小小秀才們，熱情邀請全國民眾赴「台中趕考」，實踐性別平等。

「性平是社會成長進步的重要象徵！」林依瑩說，市府透過性別大會考，以生活、創意的方式，讓大朋友、小朋友了解「性平」就在生活周遭，不分性別皆可讀書、也可出外工作，彼此都可請育嬰假，讓性平常識融入市民生活中。

她也提到，「性平大會考」是中市推動性別平等的創意活動，榮獲中央性別創新獎，各縣市相當關注，吸引不少民眾組團跨縣市參加，期待大家來台中趕考，考得狀元好成績。

呂建德強調，中央通過《性別平等法》後，升遷、任用不以性別為考量，但目前男女薪資比率約87%，仍有同工不同酬的現象，原因包括教育資源分配、高等教育差異等。

而依據行政院主計總處2016年性別圖像顯示，2015年碩士的男女比為126比100，博士高達214比100，男性以理工為主，女性則以人文組為主等，市府也持續推動相關政策，希望實質提升女性權利。

「不怕其他縣市來學！」呂建德說，在社會福利方面，大家肯定北歐瑞典福利好，其實與當地政府推動相關政策，保障婦女的勞動參與有關；為了讓女性無後顧之憂，市府持續推動托育一條龍、托老一條龍，最重要就是希望降低婦女照顧負擔，推動女性勞動參與，讓台中成為性別平等之都。

今年「性別大會考」首度仿古代科舉三段考制，包括筆試、口試及打卡按讚等，獲民眾熱烈響應，網路事先報名已額滿，民眾通過後可獲得書法大師親自書寫的性別及格證書。

(中時)