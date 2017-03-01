瑞穗鮮乳漲4~6％ 網友諷：牛也要一例一休？

統一集團表示，自2月27日起，瑞穗鮮乳、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳及瑞穗調味乳系列等產品調漲4至6%。(擷取自瑞穗鮮乳臉書)

統一集團今天表示，自2月27日起，瑞穗鮮乳、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳及瑞穗調味乳系列等產品調漲4至6%，並指出因近年營運成本大幅提升，從前年起已3年提升酪農生乳收購價，不得不調整價格。瑞穗鮮乳調漲消息一出，引發網友批評「牛也開始要一例一休嗎？」

統一集團指出，多年來考量整體經濟環境及消費者需求，盡可能自行吸收上漲之成本，已有5年未曾進行價格調整。統一集團說，為了提供友善飼養環境、提高產品品質，前年至去年統一提升3次酪農生乳的收購價，一直未反映成本，所以這次才決定調整價格。

統一集團說這次並非所有品項都調漲，僅瑞穗鮮乳、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳及部分瑞穗調味乳，調整情況則依據各產品包裝大小規格差異而有不同，意在兼顧消費者權益之前提下，儘量透過內部管理、流程改善等自行吸收增加的成本，僅在必要範圍內進行調價，而未將全部上漲的成本轉嫁消費者。

對此，有消費者認為冬天是鮮乳需求相對較淡的季節，對於統一在這時調漲價格感到無法理解。網友也表示「12~3月屬冬期品,沒降竟還漲價」、「漲價什麼理由都有」、「台灣鮮奶早就比日本貴了，現在還冬天盛產，還漲？」、「自家生財生產乳源的牛隻，飼養方式、環境改善，也要把成本轉嫁到消費者身上哦」，更有網友諷刺「牛也開始要一例一休嗎？」、「推給一例一休就對了」。

(中時電子報)