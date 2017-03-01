搶救國旅 高雄旅展持國旅卡免費參觀

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高雄巨蛋國際旅展3日登場，有近200家國內外旅遊業者參展，適逢3月旅遊淡季，參展業者推出各項優惠方案促銷，主辦單位更祭出持國旅卡免費看展優惠，搶攻國旅市場。

主辦單位說，賞櫻團遊覽車翻覆事件衝擊國旅市場又逢3、4月旅遊淡季，參展的各家旅行社、飯店、遊樂園業者紛祭出破盤、超殺行程，包括出國行程買一送一、國內住宿千元起、澎湖機票預約送日本、澳門、韓國機票天天送，歡迎消費者前來「逢低買進」搶便宜。

為刺激國旅卡消費，主辦單位也推出搶救國旅大作戰，持國旅卡免費看展，且在展場消費國內飯店、民宿住宿券滿新台幣2萬元者加碼再抽星級餐券，展場內也有各項國旅優惠行程，並有上千個限量早鳥福袋免費送。

開幕當天前500名排隊觀眾還可參加抽獎，袋袋有獎，並有機會晉級大會開幕活動，將日本來回機票帶回家。開幕當天全館消費滿5萬元，還可獲贈限量星級餐券，送完為止。1060301

(中央社)