搶救國旅 高雄旅展持國旅卡免費參觀
高雄巨蛋國際旅展3日登場，有近200家國內外旅遊業者參展，適逢3月旅遊淡季，參展業者推出各項優惠方案促銷，主辦單位更祭出持國旅卡免費看展優惠，搶攻國旅市場。
主辦單位說，賞櫻團遊覽車翻覆事件衝擊國旅市場又逢3、4月旅遊淡季，參展的各家旅行社、飯店、遊樂園業者紛祭出破盤、超殺行程，包括出國行程買一送一、國內住宿千元起、澎湖機票預約送日本、澳門、韓國機票天天送，歡迎消費者前來「逢低買進」搶便宜。
為刺激國旅卡消費，主辦單位也推出搶救國旅大作戰，持國旅卡免費看展，且在展場消費國內飯店、民宿住宿券滿新台幣2萬元者加碼再抽星級餐券，展場內也有各項國旅優惠行程，並有上千個限量早鳥福袋免費送。
開幕當天前500名排隊觀眾還可參加抽獎，袋袋有獎，並有機會晉級大會開幕活動，將日本來回機票帶回家。開幕當天全館消費滿5萬元，還可獲贈限量星級餐券，送完為止。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。