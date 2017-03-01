壽豐2蔣介石像遭噴漆 村民震驚又困惑

花蓮縣壽豐鄉平和、吳全2村活動中心前的蔣介石銅像，28日深夜遭不明人士噴漆，壽豐鄉長張懷文獲知後表示，將請清潔隊前往清除；警方則調閱監視器揪出凶手。

蔣介石銅像上被用鮮紅的顏料噴上「兇手」、「勿忘張七郎」、「勿忘228」等字樣。警方事後趕抵現場採證，並調閱附近監視器要揪出凶手，將噴漆者以毀損罪移送法辦。

昨晚有大學生向特定媒體匿名承認是他們所為，目的是要讓大家不要忘記這段仇恨血腥的歷史。

警方表示，監視器畫面，4名年輕男子以手電筒照射，噴漆時間僅3分多鐘，漆完後拍下成品即快速離去。

壽豐鄉長張懷文上午率村長與派出所所長前往兩處查看。

張懷文表示，這段歷史的存在不可否認，對家屬來說更是無法忘懷的傷痕，偏激的行動並沒有安慰的效果，尤其看到「勿忘張七郎」幾個大字，更是痛心與諷刺，因為張七郎是遠親，那是一段家中都不願多談的往事。

平和村長張裕勝說，蔣介石銅像屹立村內已超過30年，昨晚被噴漆成恐怖模樣，村民都非常震驚，也很疑惑，這尊銅像做錯什麼事了？特別是後續清理起來造成大家的困擾。1060301

(中央社)