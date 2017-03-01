洪秀柱：民進黨將二二八當政治提款機

國民黨主席洪秀柱（圖）1日在國民黨中常會上表示，很遺憾民進黨將二二八當政治提款機，以轉型正義為名，行政治整肅為實的政治追殺，所有作為要塑造中華民國是外來政權，為台獨純化工作做鋪陳。中央社記者王飛華攝 106年3月1日

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，很遺憾民進黨將二二八當政治提款機，以轉型正義為名，行政治整肅為實的政治追殺，所有作為要塑造中華民國是外來政權，為台獨純化工作做鋪陳。

洪秀柱下午在國民黨中常會表示，國民黨執政時，針對二二八事件補償、道歉、立碑，做各種努力，希望唯有了解歷史真相、記取教訓、忘懷仇恨，才能使社會和諧。

她說，很遺憾民進黨再次當家，完全執政，卻不思弭平傷痕，將二二八當成政治提款機，重點已經從追求真相、社會和解為名，以選舉利益為實的炒作，轉向以轉型正義為名，行政治整肅為實的政治追殺。

洪秀柱表示，目前執政黨對二二八各種作為，是在為政府推動促轉條例進行暖身的活動，現在焦點是去蔣，將蔣中正醜化為納粹、希特勒的方式，釘上歷史的十字架，在轉型正義之名下，徹底清除前總統李登輝執政之前所有中華民國在台灣的所有符號，去蔣是去中華民國，是去中國化的核心工作。民進黨要藉此過程，塑造中華民國是外來政權，為台獨純化工作做鋪陳。

她說，國民黨對執政黨操作二二八，推動轉型正義的用心，強烈譴責，台灣社會不應該落入仇恨、冤冤相報，這是民進黨推動台獨的更進一步作為，台獨帶來災難性後果，她呼籲政府懸崖勒馬，停止讓台灣社會集體自殘的行為。

洪秀柱呼籲民進黨、蔡總統不要執迷不悟，無視經濟民生，將去蔣、消滅國民黨擺優先，來掩飾施政無能，並用意識型態維持政權。1060301

(中央社)