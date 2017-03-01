統一指揮權 防空飛彈指揮部移編空軍

原隸屬於國防部參謀本部的「防空飛彈指揮部」1日移編至空軍司令部轄下，空軍司令沈一鳴上將（右）首先宣達任職命令，在飛指部新任指揮官游仁明上校（左）宣誓就職後，舉行授旗、授印儀式，象徵飛指部正式加入空軍的行列。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真 106年3月1日

原隸屬於國防部參謀本部的「防空飛彈指揮部」今天移編至空軍司令部轄下，空軍同時轄有防空飛彈指揮部、防空砲兵指揮部兩個防空單位，預計年底前完成兩個單位的整併。

防空飛彈指揮部今天上午在神箭營區舉行主官布達暨授旗、授印典禮，並邀請該部歷任指揮官出席觀禮；典禮中，空軍司令沈一鳴上將首先宣達任職命令，在飛指部新任指揮官游仁明上校宣誓就職後，舉行授旗、授印儀式，象徵飛指部正式加入空軍的行列。

沈一鳴致詞表示，飛彈部隊是國軍整體戰力中，屬於高科技、高戰備部隊，更是聯合防空作戰中，重要的防空戰力之一，在以往所執行的各項任務中，充分展現出「千里破敵」的精神和「誓死達成任務」的優良傳統。

沈一鳴指出，飛指部移編前，他曾率領司令部各處處長，前往外、本島各個飛彈群、營、連部隊視導，對於同仁們在裝備維保、人員訓練、戰備值勤和演習任務的執行上，都能秉持「求精、求實」的態度和不懈不怠的犧牲精神，專注於各自職責和工作，表示肯定與嘉勉。

防空飛彈指揮部目前轄有3個飛彈群，下設多個飛彈營，防空飛彈指揮部有愛國者三型、天弓二及三型、鷹式飛彈等防空飛彈，並有一定數量戰術反制飛彈（即地對地飛彈）及雄二E巡弋飛彈，這些飛彈部隊將隨軍事戰略規劃構想，全數移編給空軍。

防空飛彈指揮部今天移編給空軍後，空軍將同時轄有防空飛彈指揮部、防空砲兵指揮部兩個防空單位；空軍以兩階段移編及整併，防空飛彈部隊今天由參謀本部移編給空軍，第二階段計畫在今年底前，完成飛彈、防砲兩單位整併計畫。1060301

(中央社)