中市環保局以轄區責任制，提升在地化服務

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台中市環保局原市區「機動區清潔隊」業務，包括清水溝、抽水肥、公有市場及機關學校垃圾清運等服務工作，今天起由轄區清潔隊機動班接手。（盧金足攝）

台中市原市區「機動區清潔隊」業務今天起將回歸各區隊機動班執行，貫徹轄區責任制。（盧金足攝）

台中市政府環保局清潔隊設有機動性清潔服務，受理轄區內清水溝、抽水肥、廢棄車輛拖吊等機動業務，為落實在地化服務，原市區「機動區清潔隊」業務今天（1日）起將回歸各區隊機動班執行，貫徹轄區責任制，提升為民服務品質。

台中縣市自99年12月25日合併改制至今，各區清潔隊編制存在兩種不同制度，原縣區清潔隊均於各區隊設置機動班，藉以處理各行政區內機動環保工作，責任歸屬明確且事權集中。

原市8區清潔隊則抽調各區人力，另組獨立單位「機動區清潔隊」，雖可有效節省人力與機具設置，但勤務常與原市各區隊重疊，權責歸屬不清，影響任務時效。

對此，環保局自今日起將原市區的「機動區清潔隊」比照原縣區機動班制度，相關機具車輛依業務性質回歸至市區各隊，人員業務則在經濟與效率綜合考量下，進行協商與調整，使全市清潔隊管理制度統一，盼落實在地化服務，貫徹轄區責任制，解決「一市兩制」問題。

此外，北屯區幅員遼闊，人口居全市之冠達27萬餘人，清潔隊員額數將超過300名，依職業安全衛生管理辦法規範，應設一級管理單位。對此，環保局也於今日起將北屯區清潔隊分為東、西兩個管理區，設置北屯東清潔隊與北屯西清潔隊，相關勤務將無縫接軌、延續執行。

(中時)