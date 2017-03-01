中輟生欠賭債遭捅肛穿腸？警：臀部被刺

19歲李姓組頭（右２）與女友（左１）在李男父親（左２）陪同下，今天下午前往派出所到案說明。（張企群翻攝）

17歲荀姓中輟生因玩網路簽賭，積欠李姓組頭5萬多元債務避不見面，李男為討債，在2月4日晚上，透過荀姓少年的陳姓友人將他騙出，一夥人在北市中正區當街擄人並捅殺荀男臀部。

據警方說法，荀受傷後就醫，家人擔心激怒李男會遭致再度報復，未向警方報案，至今早得知案情曝光，才向轄區中正二分局報案。

荀表示，當晚他在台北市廈門街附近的郵局現身，就被埋伏的李男等人共六6男1女，強行拖行到百公尺外的路口要將他強押走。荀少奮力抵抗，李派人馬混亂中拿出折疊刀朝他臀部刺一刀，還拿安全帽猛打他後鳥獸散。

警方獲報後立即循線追查，今日下午透過管道策動李男與他女友到案，目前正在派出所製作筆錄。

對於外傳荀被人拿刀「捅肛穿腸」，一度性命垂危，警方否認此一說法，表示荀告訴警方當天他只有臀部被刺，事後覺得疼痛，並無捅肛穿腸命危情況。

(中時)