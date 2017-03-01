中市表揚童軍團　林佳龍勉以服務成就自己

台中市童軍會舉行童軍慶祝大會，市長林佳龍（左1）頒獎表揚績優童軍團。（陳淑芬攝）

中市慶祝大會，國光國小校長趙祝凌（前排左1）率童軍團高舉加油彩棒呼口號，神采飛揚十分亮眼。（陳淑芬攝）

台中市童軍會1日在圓滿戶外劇場舉行童軍慶祝大會，邀請中市4000多名童子軍參加，市長林佳龍到場頒獎績表揚優童軍團，並以童軍銘言「準備」、「日行一善」及「人生以服務為目的」，鼓勵在場童軍，永遠要以童軍精神服務他人，來成就自己。

為慶祝三五童軍節，台中市童軍會今天舉辦106年童軍慶祝大會，4000多位童軍參加，日本靜岡縣童軍長青會長玲木邦夫率團前來共襄盛舉。林佳龍穿上童軍外套以童軍會會長身分主持慶祝大會，並頒獎表揚績優童軍團。

林佳龍致詞時勉勵在場童軍們表示，要謹記重要的銘言「準備」、「日行一善」及「人生以服務為目的」，鼓勵童軍們要作好準備，從做中學、學習合作，同時，要日行一善，不要以善小而不為，每天在生活之中做善事，並以服務為人生的目的，從服務別人之中來成就自己，尤其要服務弱勢團體及少數族群，永遠以童軍精神服務更多的人，並影響身邊更多的人加入社會服務行列。

與會的童子軍團隊成員各個精神奕奕，已成立40多年的國光國小童軍隊第3度拿到全國績優團隊，校長趙祝凌與團軍總隊長遲曉文率領成員高舉五彩加油棒齊呼口號，展現熱情活力，在會場中十分亮眼。

(中時)