新竹市消防微電影 紅到香港去
新竹市消防局打火弟兄能文能武，不僅守護市民生命安全，還製作多部微電影宣導影片，將救護現場真實還原，香港社群《香港救護大學》日前便引用中山消防分隊製作的作品，盼香港居民勿濫用救護資源。
據了解，《香港救護大學》是由香港民間組成的社群頁，提供消防大小事讓民眾認識急救醫療，吸引約數千名關心香港消防的網友點閱，中山分隊微電影經轉貼在香港平台曝光，呈現多起救護實例畫面，包含危及的火車事故及濫用救護資源的疾病案例。
製作影片的役男張谷衣得知影片被轉載，感到相當意外。他回顧，去年8月退伍前3周，同仁從半夜起連續接了3個嚴重救護案例，包含火車事故，早上8點卻有患者因懶得走2分鐘路程上醫院，竟打119叫救護車，讓忙了整晚的同仁累得人仰馬翻，因此製作影片宣導。
市消防局分析，香港城市結構地狹人稠，多數為狹窄巷弄，與舊城區密集的新竹市有不少共通點，在救護上值得互相學習、交流，兩地居民也可藉此影片，認識消防員的甘苦及工作點滴。
(中時)
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