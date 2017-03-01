台應材料文藝季 蔣勳開講紅樓夢打頭陣

新竹縣長邱鏡淳（右二）與台灣應材總栽余定陸（左二）邀請民眾前來參加「台灣應用材料文藝季」。（陳育賢攝）

邁入第17年的「台灣應用材料文藝季」15場公益免費講座，將於3月4日下午在新竹縣文化局登場。（陳育賢攝）

「台灣應用材料文藝季」首場由蔣勳主講的美術史開場，帶你進入紅樓夢的生活美學中。（陳育賢攝）

李乾朗主講「非傳統的寺廟與教堂建築」。（陳育賢攝）

邁入第17年的「台灣應用材料文藝季」15場公益免費講座，將於3月4日下午在新竹縣文化局登場，首場由蔣勳主講的美術史開場，主題從《紅樓夢》的飲食與養生、服飾與織品…到西洋舶來精品，帶你進入紅樓夢的生活美學中。

「台灣應用材料文藝季」延續地緣意義與當代議題的主軸，今年仍將透過包括蔣勳、李乾朗、王浩一、劉岠渭、邢子青等名家大師與經典創作的對話，探究當代美學，延伸議題至日常生活場域，期以促動社會美感涵養。

打頭陣的蔣勳《紅樓夢》講座，在新竹縣文化局演藝廳共有4場，包括3月4日、11日、18日、19日，主題分別為飲食與養生、服飾與織品、大觀園的建築設計者以及西洋舶來精品。

李乾朗及王浩一則將於4月在清大旺宏館國際會議廳帶來「4月慢城市講座─慢．遊．食以及經典建築與台灣風味」，包括4月15日有王浩一主講「帶著筷子走過美食的歷史與文化魂」，16日李乾朗主講「非傳統的寺廟與教堂建築」。

兩場講座將分別在街道巷弄裡找尋台灣在地美食的歷史味與文化魂及探訪東西方文化影響下的台灣特有的寺廟與教堂，藉由昔日風華的探索，讓民眾對建築工藝與飲食文化有了時代軌跡的縱深視角。

另，劉岠渭、邢子青的音樂講座則在5月接棒，從慶典古典樂回溯中原音樂源流，回顧過去半世紀台灣音樂史上最重要的作曲家，回味最「台」音樂生命力。

15場公益講座全程免費，除了3月26日美術史新北場採全席預先網路報名，其餘14場前30分鐘自由入場，但特別開放每場100名網路預約的大師近距離保留座。詳情可上Facebook台灣應用材料文藝季粉絲團查詢。

(中時)