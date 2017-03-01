小壁虎惹禍 新竹光復路斷電交通險癱瘓

新竹市光復路匝道的紅綠燈故障，竟是2隻誤闖電箱的小壁虎釀的禍。（徐養齡翻攝）

工程人員到場檢修。（徐養齡翻攝）

紅綠燈故障後，交通一度回堵。（徐養齡翻攝）

新竹市光復路北上中山高匝道出口，昨晚8時許傳出交通號誌大故障，交通一度大亂，維修人員據報到場處理，打開電箱赫然發現是2隻小壁虎觸電釀成短路，經搶修恢復號誌運作。

「很無奈！」市府交通處維修人員坦言，號誌箱因有電源，所以整體溫度較高，近來天冷，一些習慣往暖源聚集的動物、昆蟲常會集體前往「取暖」，面板因兼顧散熱功能，無法密合，壁虎可能就從縫隙鑽進來。

昨晚8時許，車水馬龍的光復路交流道一度出現回堵車潮，駕駛人發現紅綠燈不會亮，紛紛打電話報案，交通處據報到場處理，一時還以為是線路短路，不料將號誌箱打開細看，意外發現2隻壁虎的屍體。

工程人員小心翼翼將壁虎取出，研判是壁虎在取暖時誤觸面板後方電線，當場被電死，觸電同時造成號誌箱跳電，紅綠燈才會故障，經排除後在1小時內恢復號誌正常。

交通處指出，若是人體觸碰到號誌箱並不會觸電，除非是面板被拆起，摸到後方電線才有接觸到電源的可能，一般而言是不會有觸電的危險，民眾不用擔心。

(中時)