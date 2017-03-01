中市原住民部落大學評鑑 首獲「優等」大獎

我要評比

部落大學開設月桃葉編織班，傳承原住民手藝。（盧金足攝）

阿美族服飾製作班展現原住民族在地性及深具傳統文化的美感。（盧金足攝）

台中市原住民族部落大學自縣市合併後已深耕6年，打造原住民族非正規教育場域，發展在地性知識系統，建構文化教育平台，每年獲原住民族委員會及教育部評鑑甲等，105年度評鑑出爐，成績突破以往，首度獲選「優等」。

原民會主委馬耀．谷木感謝中央的肯定，勉勵師生們再接再厲，持續維護與傳承台中多元族群文化。

馬耀．谷木表示，「文化是城市的靈魂，城市是文化的容器」，是市府發展多元族群文化的核心理念，原住民族部落大學成立至今已6年，課程以原住民族文化為主軸，學員對象以原住民族人為主，推動文化探索、職業產業、社區(部落)營造等課程，提供原住民族在地性及深具傳統文化的教育。

自民國100年辦學以來，開設班級數已達306班，學員人數累計更達4976人次，屢獲中央評鑑甲等及獎勵金，105年度評鑑更突破以往成績，首度獲選「優等」及50萬元獎勵金。

身兼台中市原住民部大校長的馬耀．谷木感謝中央的肯定，勉勵市府團隊及部落大學的師生們再接再厲。

他強調，部落大學不只執行社會教育計畫，更具有文化傳承與創新責任，未來將持續為原住民部落與族群努力，讓台中多元族群文化維護與傳承更加成功。

(中時)