討退休金 藍前黨工與現任黨工爆口角

今年2月1日遭中國國民黨解僱至今未拿到退休金的前黨工，今天到國民黨中央黨部前抗議，要求立即給付退休金，但遭國民黨新媒體部黨工質疑，雙方爆發口角衝突。

「還我退休金，別再拖延」，國民黨工會中午率領部分今年2月1日遭國民黨解僱，但尚未拿到退休金的黨工到國民黨抗議。

國民黨工會理事長劉慧玲表示，國民黨明明有錢、黨產會也聲明不阻撓，為何國民黨繼續拖延，死守黨產，解僱勞工且拒不付清退休金與資遣費，目的何在？

劉慧玲主張，國民黨應該拿出誠意與魄力，立即動用現金及啟動處分黨產程序來支付勞工退休各項給付，若遇到黨產會刁難，再處理黨產會間的爭議，而不該躲在黨產會後面，用黨產會當擋箭牌拖延勞工應得給付。

劉慧玲講完話，由一名身穿「台北市產業總工會」背心的代表發言，要國民黨別再拖延，立即給付退休金，不過，一旁的國民黨新媒體部主任周柏吟與多名年輕黨工不滿地說，「你國民黨誰啊」、「我們在黨產會前抗議時，你們在哪裡」？為何不去跟黨產會要錢，在這裡讓外人看笑話。

國民黨中常委姚江臨、侯彩鳳、黃昭順等人也出面力挺抗議的前黨工，要求黨中央盡快出面協商；前副總統吳敦義競選主席辦公室也派人到場聲援。1060301

(中央社)