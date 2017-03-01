WBC》球隊KEY MAN 郭泰源點名林智勝

林智勝被郭總點名為中華隊關鍵人物。(林勝發 攝)

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2017經典賽即將開打，被問到4隊KEY MAN，中華隊總教練郭泰源說，應該是球隊的隊長林智勝，郭總指出，他不管是在球隊默契，打擊戰力上面，都扮演非常重要的角色。

林智勝被郭總點名為陣中關鍵人物，林智勝今也在賽前記者會接受訪問，他指出，這次可能是自己最後一次參加國家隊，所以在這次經典賽會，拿出最好的實力，來面對各隊球員幫助台灣。

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針對近期移訓狀況，林智勝回應，從澳洲到日前的日本，開始適應冷的天氣再飛到韓國，所有該適應的都適應，踏到韓國就是準備備戰；至於韓國有沒有印象的選手，林智勝表示，有看了一下一個有認識覺林昌勇對他印象很深 是非常棒的選手。

(中時電子報)