「陰間使者」來啦！李棟旭台灣粉絲見面會門票4日開售

寶輝娛樂提供

人氣韓劇《鬼怪》播畢後仍在亞洲持續掀起旋風，李棟旭更因此躍升成為炙手可熱的亞洲人氣男神。隨著《鬼怪》播畢，他展開《For My Dear-2017李棟旭亞洲巡迴粉絲見面會》，首站首爾場一千五百張門票一分鐘內秒殺，顯示他的高人氣。

李棟旭將在台灣場與粉絲大玩親密互動遊戲，還會分享拍攝《鬼怪》的趣事以及個人經歷，本週六（4日）中午12點全台ibon正式售票，4月3日（一）台大體育館一樓舉辦。屆時李棟旭將在現場展示其多樣的魅力，並與觀眾們近距離交流互動，勢必能滿足粉絲們親近偶像的願望。

人氣韓劇《鬼怪》在韓播出大結局收視突破20%，攻佔韓國有線電視台電視劇歷年收視紀錄排名之首。李棟旭與孔劉組的「死鬼CP」，兩人耍帥、賣萌拌嘴，受關注程度不亞於男女主角的虐戀，李棟旭也因此躍升成為炙手可熱的亞洲人氣男神。

3月開啟巡演如今炙手可熱的李棟旭，在《鬼怪》結束後就開始著手準備《For My Dear-2017李棟旭亞洲巡迴粉絲見面會》。日前，首站首爾場的門票剛一開售就秒殺，顯示出他目前的超高人氣。此次亞洲巡迴粉絲見面會將在4月3日以及5月3日在台灣台大體育館一層以及香港九龍國際展貿中心匯星舉行，屆時李棟旭不僅將會在現場與粉絲大玩親密互動遊戲，而且還會分享拍攝《鬼怪》的趣事以及個人經歷，讓現場粉絲盡興而歸。

活動詳情：

《For My Dear-2017李棟旭亞洲巡迴粉絲見面會台灣場》

演出日期：2017/4/3 (一) 19：00

演出地點：台大體育館一樓

售票時間：2017/3/4 (六) 12：00

售票系統：ibon售票系統

票價：$5000/$4000

身障區$2500(皆為座位席，對號入座)

主辦單位：Kingkong by starship Entertainment / HS EnC/ 樂福文化/ CN PLUS/ 寶輝(中國)娛樂

購票福利：

● 所有購票者皆可參加抽獎

● 演出前與李棟旭「每20人為1組團體合照」共200名，具體合影时间另行公告。 ($5000(含身障席)x170位 / $4000x30位 )

●「親筆簽名海報」共50張；

●所有購票者皆可貼近李棟旭一對一元氣擊掌； 《福利名單由ibon售票系統電腦程式隨機抽出，並於2017年3月25日公布於寶輝臉書。》

●所有解釋權歸主辦所有。

先是在3月展開《For My Dear-2017李棟旭亞洲巡迴粉絲見面會》，示出他目前的超高人氣。

(時報周刊)