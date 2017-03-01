燒炭居南市自殺比例第2順位 衛生局呼籲多點關心
台南市衛生局截至105年12月底統計，台南市自殺死亡270人，男女比為2.5比1，燒炭死亡者男性與女性為4比1，其中，以燒炭自殺死亡60人(佔22%)，高居第2順位，衛生局呼籲，80%自殺個案會透露自殺訊息，且自殺意念歷程往往耗時甚久，身旁的人多一點關心，大有機會阻止憾事發生。
自殺行為高達95%是一時衝動，其中，燒炭更是常見自殺方法，但燒炭會使人體組織缺氧，頭昏、頭痛、嘔吐等；嚴重者，昏迷、心律不整、心肌梗塞、意識喪失、腦水腫、抽搐、急性腎衰竭等現象甚至死亡，即時有幸救回，也可能因為缺氧而導致智能減退、大小便失禁及步態異常等後遺症，除自身受苦，家屬也陷入照顧身心俱疲的困境。
針對燒炭自殺防治，衛生局除了對木炭販售店家，辦理訓練、建議商家將木炭放置非明顯處，讓買木炭者需詢問店員，店員學習辨識自殺者危機徵兆，如購買木炭者表情愁苦、淡漠、注意力明顯不集中、只買木炭不需烤肉架或醬，甚至提出輕生及死亡字眼，若能留意即時協助，將可挽回寶貴生命。
衛生局提供免費心理諮商服務，共有23個服務據點，歡迎市民朋友善加利用，衛生局心理諮商預約專線06-6377232及06-3352982，由專業心理師為您解憂。衛生福利部提供24小時免費的安心專線0800-788-995(請幫幫-救救我)，讓心理鬱卒者有抒發及找到出口的機會。
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