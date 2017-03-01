遭爆拗劇組借車開把許瑋甯 王柏傑經紀人說話了

許瑋甯與王柏傑傳緋聞，男方近日遭爆料在日本拍攝期間4大罪狀，包括在日本工作時硬是要劇組幫他調班兼喬接送車給他私人使用，只為與許瑋甯出遊、在機場拍攝時無視禁菸令哈菸等。對此，王柏傑經紀人張漢菁回應了。

張漢菁表示：「看到報導我很錯愕，他完全沒有用劇組的車做拍攝接送以外的用途。經紀公司同事有自行付費租車出去，所以也根本不是使用劇組的工作車輛，另外抽煙也是按照規定在吸菸室抽，有一個晚上在戶外天台拍攝，以為可以抽，點了之後才知道戶外也禁菸，立刻自己熄掉。被說成工作人員把菸熄在手上實在離譜，她說報導內容明顯就是故意要寫的很誇大聳動，連他運動受傷都可以寫成是個罪狀現在媒體生態為了求快，求點擊率，但不求真相也不在乎傷害了人，這讓人很沮喪。」

「這是柏傑退伍後第一部電影，他很珍惜這個機會，導演陳鈺杰也回應了雙方合作愉快，沒有聽說周刊所說的那些事情。我理解媒體的需要，但真的希望可以做中立平衡的報導，而不是為了點擊率和銷量中傷抹黑ㄧ個真的很努力在付出的人」。

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(中時)