布農族作家用繪本記錄部落傳承
布農族作家乜寇‧索克魯用繪本記錄部落文化，希望透過圖畫書讓更多人認識原住民特有文化。4日將於新北市立圖書館總館帶來最新著作「伊布奶奶的神奇豆子」布農族故事繪本。
乜寇‧索克魯曼說，布農族文化跟農業息息相關，希望用繪本故事與不同族群的小朋友交流，為大家介紹傳統布農族的生活知識與文化，重新認識人與土地的關係，以及大自然和生命的傳承。
新北市立圖書館表示，乜寇．索克魯曼是國內當代原住民重要文學作家，曾以「東谷沙飛傳奇」獲得吳濁流文學獎，以及多項重要文學獎殊榮。
他此次與旅澳的布農族知名畫家依法兒瑪琳奇那共同創作「伊布奶奶的神奇豆子」，以布農族傳統故事與其自身經歷，描繪部落一位堅持傳統耕作的布農族婦女，以傳統農作物傳承自己的文化知識，然後告訴下一代，讓他們知道布農族對生命的體認與文化的傳承。
乜寇‧索克魯曼說，布農族傳統文化逐漸消逝，布農族大約有超過20種以上的傳統豆類，以往族人多於農田地種植小米等主食作物，田地旁邊則會種植一些豆類作為副食品。
他說，因為時代變遷，豆類不具有太大的經濟價值，族人漸漸地不再種植了，使得傳統豆類的數量逐漸稀少，因此讓他興起創作「伊布奶奶的神奇豆子」，以文字繪本記錄部落文化，希望與更多人分享部落的故事，同時讓更多孩子接觸、學習、接納不同的文化，認同自我及生長環境。
新北市原住民人口數約有5萬4000多人，為傳承原住民文化，新北市立圖書館特別於樹林彭厝圖書閱覽室、新莊西盛分館與汐止大同分館設立「原住民文化學習教室」，推廣原住民文化。
乜寇．索克魯曼將於4日下午於總館和民眾分享最新繪本創作「伊布奶奶的神奇豆子」，三處「原住民文化學習教室」，也將陸續推出系列活動，歡迎大家一起來感受「原」味之美。1060301
(中央社)
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