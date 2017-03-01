乳癌術前輔助治療 乳房保留更多
中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心主任劉良智今天說，乳癌患者可以考慮選擇術前輔助治療，近8成腫瘤可成功縮小，超過5成腫瘤消失不見，增加乳房保留程度。
劉良智指出，乳癌為台灣女性最好發的癌症，發生率逐年遞增，而且有年輕化趨勢。隨著醫療進步，治療方式發展得相當多樣化，可依照患者不同病情、需求及腫瘤細胞生物特性等來設計個人化療程。
劉良智表示，乳房常被視為女性象徵，若遇需接受手術切除勢必對生理及心理造成巨大衝擊，此時可以考慮選擇術前輔助治療，根據臨床統計，接受術前輔助治療的患者中，近8成腫瘤可成功縮小，超過5成腫瘤消失不見，不僅大幅增加乳房保留程度及美化胸型，更重要的是減少復發風險。
對於患者恐懼的治療副作用，劉良智說，可藉由中醫藥治療幫助緩解，獲得良好的生活品質。至於術前輔助治療將由專科醫師判斷，依個人病況量身訂製，運用化學治療、抗荷爾蒙治療或是標靶治療等方式。
以最近一名患者為例，劉良智以去年9月確診乳癌的患者為例，腫瘤大小為4.8公分，詳細診察後，建議患者先接受術前輔助治療，待腫瘤縮小再進行手術，醫療團隊為患者設計化學治療搭配雙標靶治療的療程。患者從去年10月開始至12月共接受4次治療，之後再次檢查，腫瘤縮小為2.8公分，目前持續接受治療中。
為使患者安心完成療程，中國附醫乳房醫學中心除了西醫治療之外，也整合了中醫。中醫婦科醫師陳盈佑指出，中醫可開立合適的藥方，並運用穴位按壓來幫助緩解乳癌治療的副作用。1060301
(中央社)
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