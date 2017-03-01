川普國會首秀平穩 日股收紅

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法新社報導，美國總統川普在國會發表演說，對經濟成長計畫未提出更多新細節，沒有投下任何震撼，東京股市今天大漲。

日經225指數收盤上漲1.44%或274.55點，報19393.54點。

東證一部指數收盤上漲1.16%或17.77點，來到1553.09點。（譯者：中央社劉文瑜）1060301

(中央社)