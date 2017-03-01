勞動部職安中心科長涉假帳 北檢偵辦

勞動部職業安全衛生署北區職安中心曾姓科長，涉嫌用不實發票虛報交通費、餐費、講師費，不法所得近新台幣4萬元。台北地檢署今指揮廉政署搜索其辦公室，並約談9人到案。

北檢調查，這名曾姓科長涉嫌在去年6月到8月間，以不實發票虛報餐費、講師費、交通費，不法所得近4萬元；北檢今天傳喚曾姓科長在內等9人到案，釐清相關案情，全案朝違反貪污治罪條例方向偵辦。1060301

(中央社)