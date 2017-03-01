柏油鋪樹穴 台北職能：盡快回填土壤

臉書粉絲頁「天母三角埔」指台北市職能發展學院院內鋪路時，把樹木的樹穴一併鋪柏油，院長高俊儀回應，柏油是幾年前鋪設，當時工人確實便宜行事，會趕緊去掉柏油，回填土壤。

「天母三角埔」昨天以「慢性折磨樹木」為題，張貼3張照片，指台北市職能發展學院院內道路在鋪柏油時，竟連帶把樹木的樹穴一併鋪了進去，「難道這是加量不加價的概念？還真是整個鋪好鋪滿！」

高俊儀回應，樹的位置靠近原來的學員宿舍區，而學員宿舍那一帶從民國99年起就封起來，「原來的學員宿舍已成為樓，預計要拆除，所以比較少人過去那一帶。」

高俊儀表示，柏油已鋪設多年，當年工人確實便宜行事，把整棵樹都鋪上柏油，這7、8棵樹雖還活著，不過有些樹木的樹根已要竄出柏油面，會趕緊去掉柏油，回填土壤。1060301

(中央社)