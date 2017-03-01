歷經3個月封島 龜山島重新開放觀光

經3個月的封島，位在宜蘭外海的龜山島從今天起再度開放登島觀光，計畫登島的遊客可事先向交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站申請，或委由賞鯨船業者代辦。

觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天說，龜山島自2000年8月開放觀光後，每年總是吸引約10萬名遊客登島，若加上只有賞鯨、搭船繞島的遊客，人數更多；但在每年12月至隔年2月底，因東北季風影響，風浪大，都會封島管制。

管理處表示，經3個月的封島，龜山島從今天起到11月底，再度開放民眾登島觀光。開放期間每週三為學術申請，沒有對外開放，其他日子每天對外開放1800個名額登島。

此外，目前頭城烏石港的賞鯨業者有推出二合一（登島、繞島）行程及三合一（登島、繞島、賞鯨）行程，計畫登島的遊客可事先向東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站（http://www.necoast-nsa.gov.tw/）申請登記，或委由賞鯨船業者代辦。1060301

(中央社)