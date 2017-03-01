吸到全身發臭 毒蟲恍神遊走車道中央遭逮

警方在白姓男子身上查獲1小包安非他命。（張妍溱翻攝）

吸毒吸到全身發臭？台中市第五警分局松安所員警日前巡邏，發現37歲白姓男子手持手機，精神恍惚行走車道中央，警方上前盤查，聞到一股濃濃異味、滿臉爛瘡，在其身上起出1小包安非他命，他向警方供稱，因通宵打麻將而為了提神才攜帶毒品，警訊後將白男依毒品危害防制條例法辦。

警方表示，當時警方巡邏至太原北路與太原八街口時，見滿臉毒瘡的白姓男子行走在車道中央，不停左顧右盼，相當危險，巡邏員警直覺認為有問題，於是上前盤查，可能白剛吸完毒然後恍神，不曉得自己做了什麼。

白男向警方供稱，平日都靠打零工度日，家裡尚有4歲女兒與印尼籍老婆要養，他有一餐沒一餐，希望警察放他一馬，不過，警方卻質疑他有錢買毒品且能打麻將，卻聲稱沒錢養妻女，顯得格外諷刺。

身上散發濃濃「獨特」的氣味，有吸食毒品觀察勒戒與戒治紀錄的白男，疑似吸毒吸到恍神，自己卻不知怎麼了就遊走車道中央，穿梭車陣、險象環生。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)